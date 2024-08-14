Suriye'de bombalı saldırı! Araca yerleştirip patlattılar: Yaralılar var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:49
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Olayda iki kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın Raju caddesinde meydana geldiğini, patlayıcının araca önceden yerleştirildiğini açıkladı.
Patlamanın ardından çıkan yangın Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar ise kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.
Polis, bölgeyi trafiğe kapattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı