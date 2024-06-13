Suriye'de DEAŞ saldırısı: Ölü ve yaralılar var

13 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:32

Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin Humus ile Rakka illerinde Beşşar Esed rejimi ordusuna düzenlediği saldırılarda en az 6 asker öldü, 10'dan fazla asker yaralandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, DEAŞ'lı teröristler, dün Humus ile Rakka illerinde çöl bölgesinde Esed rejimi ordusuna yönelik iki saldırı düzenledi.

Rejimden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DEAŞ ZAMAN ZAMAN VUR KAÇ TAKTİĞİYLE SALDIRIYOR

Suriye'de büyük ölçüde etkisini kaybeden DEAŞ, Rakka, Humus, Dera, Süveyda ve Deyrizor illerinin bir kısmını kapsayan ve "Badiye" olarak bilinen çöl bölgesinde, hücre yapılanması şeklinde varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Terör örgütü, zaman zaman vur kaç taktiğiyle Esed rejimi ve destekçilerine kayıplar verdiriyor.