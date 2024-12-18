Suriye'de dehşet: Şam yakınlarındaki toplu mezarda en az 100 bin ceset bulundu

18 Aralık 2024 07:49 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:58

Suriye Acil Durum Müdahale Ekibi başkanı, bölgede gömülü cesetlerin sayısına ilişkin "En iyimser tahminle yüz bin cesedin gömülü olduğunu" söyledi.

Suriye​'de devrilen Beşar Esad​ rejiminin kanlı iktidarı döneminde yaşanan katliamların kanıtları bir bir ortaya dökülüyor. Başkent Şam​'ın hemen dışındaki bir toplu mezarda, Esad rejimi tarafından öldürülen ve en az 100 bin cesedi bulunduğu bir toplu mezar​ daha bulundu.

BULUNAN BEŞİNCİ TOPLU MEZAR

Konuya ilişkin Reuters'a açıklama yapan ABD merkezli Suriye Acil Durum Müdahale Ekibi Başkanı Muaz Mustafa'dan geldi. Mustafa, toplu mezarın Şam'a 40 kilometre uzaklıktaki El Kutayfe bölgesinde bulunduğunu söyledi. Alanın, başkentin kuzeyinde tespit edilen beşinci toplu mezar olduğunu belirten Mustafa, bölgede gömülü cesetlerin sayısına ilişkin "Bölgede tahminen yüz bin ceset var. Bu, son derece muhafazakar bir tahmin" ifadelerini kullandı.

YABANCILARA AİT CESETLER DE VAR

Mustafa, daha fazla toplu mezar olduğundan emin olduğunu ve Suriyeli cesetlerin yanı sıra Amerikan, İngiliz vatandaşları ve diğer yabancıların da bulunduğunu söyledi.

Esad hükümetine karşı protestolara yönelik kanlı baskının tam kapsamlı bir iç savaşa dönüştüğü 2011 yılından bu yana yüz binlerce Suriyelinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Mustafa, askeri hastanelerden gelen cesetlerden Suriye hava kuvvetlerinin gizli ajanlarının sorumlu olduğunu söyledi. Cesetler, işkenceyle öldürüldükten sonra çeşitli gizli servis merkezlerinde toplandı ve ardından toplu mezarlara gönderildi.

BABADAN OĞULA ESAD ZULMÜ

Esad ve kendisinden önce cumhurbaşkanı olan ve 2000 yılında ölen babası Hafız, Suriye vatandaşları, hak grupları ve diğer hükümetler tarafından, ülkenin kötü şöhretli hapishane sistemindeki toplu infazlar da dahil olmak üzere yaygın yargısız infazlarla suçlanıyor.