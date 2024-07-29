Suriye'de deprem! AFAD duyurdu: Türkiye'den de hissedildi
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 20:40 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:42
Suriye'de akşam saatlerinde deprem paniği yaşandı. Türkiye'den de hissedilen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.
Suriye'nin batısındaki Tartus şehrinde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Türkiye'den de hissedildi.
AFAD VE KANDİLLİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.13'te meydana gelen depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Hatay Yayladağı yakınlarında da hissedilen depremin derinliği ise 5.08 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Kaynak: Tgrthaber.com