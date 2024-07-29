Suriye'de deprem! AFAD duyurdu: Türkiye'den de hissedildi

29 Temmuz 2024 20:40 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:42

Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: Bu kadar çabuk unutamazsınız

Naci Görür'ü isyan ettiren araştırma: Bu kadar çabuk unutamazsınız

Suriye'nin batısındaki Tartus şehrinde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD VE KANDİLLİ'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 20.13'te meydana gelen depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Hatay Yayladağı yakınlarında da hissedilen depremin derinliği ise 5.08 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3,4 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin ise 5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.