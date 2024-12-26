Suriye'de devrilen Beşar Esad'ın eşi Esma Esad ölüyor! Lösemi hastası eski first lady için çarpıcı iddialar

26 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 13:13

Suriye'deki zalim rejimin son bulmasıyla ülkeden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın sağlık durumu kötüleşti. İngiliz basını, lösemi hastası olan Esma Esad'ın Londra'da tedavi görmek istediğini yazdı.

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Suriye'de Esad korkusu bambaşka bir dil geliştirdi! Muhbirlerden, gizli polislerden kurtulmak için böyle anlaşıyorlardı

Suriye​'nin devrik lideri Beşar Esad​'ın eşi Esma Esad hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Suriye'den, Rusya​'nın başkenti Moskova'ya kaçmak zorunda kalan ve ailesiyle beraber Rusya'ya sığınan Esad'ın lösemi hastası eşi Esma'nın durumunun kötüleştiği iddia edildi. The Telegraph'ın haberine göre, Esma kanser nedeniyle ciddi şekilde hasta ve enfeksiyon korkusuyla Moskova'daki bir hastanede doktorlar tarafından izole ediliyor.

''ESMA ÖLÜYOR''

Esma Esad'ın Moskova'da değil, Beşar Esad​ ile tanışmadan önce hayatını idame ettirdiği Londra'da tedavi görmek istediği de iddialar arasında. 'Çöl Gülü' olarak adlandırılan eski first lady'e yakın bir kaynak ise ''Esma ölüyor'' diyerek durumunun ciddiyetini ortaya koydu. Aynı kaynak, hastalığı nedeniyle kimseyle aynı odada kalamadığını söyledi.

Esma Esad'ın daha önce de meme kanseri nedeniyle bir yıl boyunca tedavi gördüğünü hatırlatan kaynak, ''Şimdi ise lösemiyle kanser geri geldi. Lösemi geri geldiğinde, durum çok vahim. Son birkaç haftadır durumu yüzde elli yüzde elli.''

BEŞAR ESAD'IN EŞİ ESMA ESAD KİMDİR?

1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad Suriye devlet başkanı Beşar Esad'ın eşidir. 3 çocuğu vardır. Daha önce yatırım bankacılığı alanında kariyer yapmış, Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşar Esad ile evlenerek ve Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bırakmıştır. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahiptir.