Suriye'de El Bab ve Azez şehirlerinde tehlikeli provokasyon! Tırları taşlayıp, PTT binalarını yağmaladılar

01 Temmuz 2024 16:05 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:14

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bulunan El Bab ve Azez şehirlerinde, terör örgütü yandaşları ayaklandı. Türkiye'ye ait çok sayıda aracın El Bab'a girmesini engellemek amacıyla El Rai kavşağında toplanan kalabalık, Türk tırını taşladı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Harekat bölgesindeki 2 PTT binasının ise yağmalandığı belirtildi. Terör yandaşları, bölgedeki halkı galeyana getirerek, gösteriler başlatılması için çağrıda bulunuyorlar.

İşte sosyal medyada yayılan bölgedeki tehlikeye ilişkin görüntüler: