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 | Berrak Arican

Suriye'de Esad yanlılarının saldırıları püskürtüldü! Yüzlerce kişi çatışmalarda hayatını kaybetti

Suriye'nin Tartus ve Lazkiye illerindeki çatışmalarda ölü sayısı 1454'e ulaştı. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani, operasyonunun sona erdiğini duyurdu.

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Suriye'de Esad yanlılarının saldırıları püskürtüldü! Yüzlerce kişi çatışmalarda hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 16:58

Suriye ordusu birlikleri ve devrik rejim destekçileri arasındaki çatışmalarda 1454 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye Savunma Bakanlığı, Tartus ve Lazkiye illerindeki operasyonun sona erdiğini duyurdu.

''SALDIRILARI PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDIK''

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde güvenlik tehditlerini ve Esad yönetimiyle ilişkili olan birliklerin etkisiz hale getirdiğini söyledi ve "Bunu başardıktan sonra askeri operasyonun sona erdiğini duyuruyoruz" dedi.

"Operasyon için belirlenen tüm hedeflere ulaşmada güçlerinin başarılı" olduğunu belirten Abdulgani, "Devrik rejim kalıntılarının ve subaylarının saldırılarını püskürtmeyi başardık. Onları hayati yerlerden uzaklaştırdık" dedi. Abdulgani, "Güvenlik birimleri, önümüzdeki dönemde istikrarı sağlamak ve halkın emniyet ve güvenliğini korumak için çalışmalarımızı pekiştirmek üzere çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ PLANLAR VAR

Bakan Abdulgani ayrıca, "devrilen rejimin kalıntılarıyla savaşmaya devam etmek ve gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmak üzere yeni planların" olacağına işaret etti.

AHMED ŞARA'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise çıkan olayların ardından "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı. Şara, ''Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki yeni Suriye'yi tanımıyorlar" diyen Şara, "Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, adil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altını çizdi.

''İHANETE RAĞMEN...''

Şara, devrik rejim unsurlarının oluşturduğu kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" dedi.

Şara, Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

Suriye'de neler oldu?
Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.
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#saldırı
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