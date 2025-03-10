Suriye'de Esad yanlılarının saldırıları püskürtüldü! Yüzlerce kişi çatışmalarda hayatını kaybetti

Suriye ordusu birlikleri ve devrik rejim destekçileri arasındaki çatışmalarda 1454 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Suriye Savunma Bakanlığı, Tartus ve Lazkiye illerindeki operasyonun sona erdiğini duyurdu.

''SALDIRILARI PÜSKÜRTMEYİ BAŞARDIK''

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdulgani, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde güvenlik tehditlerini ve Esad yönetimiyle ilişkili olan birliklerin etkisiz hale getirdiğini söyledi ve "Bunu başardıktan sonra askeri operasyonun sona erdiğini duyuruyoruz" dedi.

"Operasyon için belirlenen tüm hedeflere ulaşmada güçlerinin başarılı" olduğunu belirten Abdulgani, "Devrik rejim kalıntılarının ve subaylarının saldırılarını püskürtmeyi başardık. Onları hayati yerlerden uzaklaştırdık" dedi. Abdulgani, "Güvenlik birimleri, önümüzdeki dönemde istikrarı sağlamak ve halkın emniyet ve güvenliğini korumak için çalışmalarımızı pekiştirmek üzere çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ PLANLAR VAR

Bakan Abdulgani ayrıca, "devrilen rejimin kalıntılarıyla savaşmaya devam etmek ve gelecekteki tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmak üzere yeni planların" olacağına işaret etti.

AHMED ŞARA'DAN 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise çıkan olayların ardından "ulusal birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı. Şara, ''Bazı devrik rejim kalıntıları yeni Suriye'yi test etmeyi denedi ki yeni Suriye'yi tanımıyorlar" diyen Şara, "Bugünün Suriye'sinde hükümet ve halk arasında bir ayrılık yok" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara, güvenlik güçlerine saldırmaya devam eden unsurları, adil bir mahkemeye çıkartacaklarını ifade ederken, düşman ile aralarındaki farkın ilkelere bağlılık olduğunun altını çizdi.

''İHANETE RAĞMEN...''

Şara, devrik rejim unsurlarının oluşturduğu kargaşanın da son bulacağına işaret ederek "Maruz kaldığımız ihanete rağmen, devlet iç barışın garantörü olmaya devam edecek. Ordumuzu, sivilleri korumaya bağlılıkları için tebrik ediyorum. Sivillere zarar veren herkes, ağır sonuçlara katlanacak" dedi.

Şara, Lazkiye'de operasyonlara katılan askeri birliklere de seslendi. Askerlere komutanların emir ve talimatlarına uyması çağrısında bulundu.