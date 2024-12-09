Suriye'de hedef Türkiye gibi olmak! Geçici hükümetin planını açık açık anlattı

09 Aralık 2024 07:33 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 07:35

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası ülkede kontrolü ele geçiren muhaliflerin lideri Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, bundan böyle Şam'da Türkiye modeli uygulayacaklarını belirterek planın detaylarını açıkladı.

Suriye​'de 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin 12 günlük harekatıyla tarihe karıştı. Ülkeden kaçan Beşar Esad​, Rusya'ya sığınırken muhalifler​ başkent Şam​'a girdi. Suriye'de 2011yılında başlayan devrim hareketleri böylece 13 yıl sonra sonuç verirken, yeni soru cevabı aranmaya başladı: "Bundan sonra ne olacak?" Bu konuda Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa önemli mesajlar verdi.

"TERÖR BİTMEDEN İSTİKRAR OLMAZ"

Tv100'de yayımlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programında gazeteci Hacı Yakışıklı, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa ile yaptığı görüşmede özel olarak aldığı notları paylaştı. Yakışıklı'ya göre Mustafa'nın şu ifadeleri kullandı:

"14 yıldır halkın iradesi yoktu ve katliamlar oldu. Ama halkın iradesinin kırılmadığını herkes görmüş oldu. Şam'a gitme durumu şu an için erken. Münbiç bizim için Şam kadar önemli. Terör örgütü bitmeden Şam'da istikrar olmaz.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ OLMADAN OLMAZ"

Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü hızlanacak. Talebin fazla olduğunu biliyoruz. Evi kurtulanlar gidecek. Operasyon çok büyük, gidişler de çok büyük olacak. Diktatör gitti, Suriye'nin inşası başlayacak. Türkiye'nin ve Türk milletinin desteği olmadan inşa süreci olmaz.

"YÖNETİMDE TÜRKİYE MODELİ" PLANI

Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız. Türkiye'deki gibi seçimlere gidip kim kazanırsa onunla devam edeceğiz. İlk etapta devlet kurumlarını muhafaza ederek herkesi kapsayacak bir geçiş hükümeti kurulacak."