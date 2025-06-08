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 | Berrak Arıcan

Suriye'de 'intikam' artık yasak! ABD durumdan memnun

Suriye Yüksek Fetva konseyi, intikam ve öç almanın haram olduğunu duyurdu. Cezaların sadece yargı yoluyla verilebileceği açıklandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack durumdan memnuniyetlerini dile getirdi.

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Suriye'de 'intikam' artık yasak! ABD durumdan memnun
KAYNAK:
Şarku'l Avsat
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:24

Suriye Yüksek Fetva Konseyi yaptığı açıklamada, kanun dışı intikam ve öç almanın haram olduğunu vurgulayarak, suçluların cezalarının ancak yetkili yargı makamları tarafından verilebileceğini belirtti.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgiye göre, halk bayram sevincini yeniden yaşadı.

Suriye'de 'intikam' artık yasak! ABD durumdan memnun

ABD: SURİYE İÇİN BÜYÜK İLK ADIM

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da yeni karardan gayet memnun olduklarını dile getirdi. Barrack, Suriye Yüksek Fetva Konseyi’nin her türlü yargısız infazı yasaklayan fetvasını övdü. Barrack, alınan kararı “yeni bir Suriye’ye doğru adımlar atan yeni Suriye hükümeti için büyük bir ilk adım” olarak nitelendirdi.

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