Suriye'de kanlı 'Acem' oyunu! Iran kışkırttı katliam başladı

26 Aralık 2024 06:15 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 06:26

Hamaney'in kışkırtıcı açıklamaları sonrası Suriye’de 60 yıldır iktidarı elinde tutan Nusayri azınlık, Humus, Tartus ve Lazkiye’de halkın üzerine ateş açtı. Rejim kalıntıları, 6 kişiyi katledip Hamaney sloganları attı.

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Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı

Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı

Suriye’de 60 yıldır iktidarı elinde tutan Nusayri azınlık; Humus​, Lazkiye ve Tartus’ta terör estiriyor. Devrimin ilk günlerinde Nusayrilerin kıyıma hazırlandığı uyarısında bulunmuştuk, korkulan oldu. Lazkiye Hirbet El Muaz’da güvenlik güçlerine kurdukları mayın tuzağı ile 6 kişinin ölümüne sebep olan Nusayri Şebbihalar daha sonra sokaklara inerek Hamaney sloganları attı.

MAKİNELİ TÜFEKLE HALKI TARADILAR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, tahrik dozunu artıran Esad rejimi kalıntıları, ağır makineli tüfeklerle halkın üzerine ateş açtı. Akşam saatlerinde birçok mahallede çatışmalar yaşanırken olaylar 14 yıldır Şii işgalinde olan ve İran Devrim Güçleri’nin merkezi hâline gelen Şam’ın Mezze bölgesine sıçradı. Yeni yönetim olaylar üzerine binlerce güvenlik görevlisini Lazkiye -Tartus bölgelerine sevk etti. SMO’dan da birçok asker gönderildi.

İRAN İSTİHBARATININ PARMAĞI VAR

Lazkiye ve Tartus’ta binlerce sivil de yakılmaya çalışılan fitne ateşine karşı sokaklara indi, suçluların tutuklanmasını istedi. Olayların arka planında İran istihbaratı olduğu belirtiliyor. Çatışmaların Hamaney ve İran Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarını müteakip başlaması da “Suriye’de İran güdümlü kaos" şüphelerini kuvvetlendirdi.