Suriye'de katliamların kanıtları: Kendi halkını hedef aldığı silahlar buradan çıktı

28 Ocak 2025 11:41 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:08

Suriye'de devrilen Beşar Esad'ın ardından toparlanma süreci devam ederken senelerce süren katliamların bazı izleri yeni yeni ortaya çıkıyor. Şam'daki bir cephanelikten çocukların bile hedef alındığı saldırılarda kullanılan mühimmatlar çıktı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle katliamlara dair kanıtlar bir bir toplandı. Suriye'de çıkan toplu mezarlar yürekleri yakarken başkent Şam'da da halka karşı kullanılmak üzere saklanan füzelerin, bombaların, mayınların bulunduğu bir cephanelik ele geçirildi.

Mayınların insan yoğunluğunun olduğu bölgelere yerleştirildiğini söyleyen askerler, çocukların dahi hedef alındığını söyledi.

''ÇOCUKLARIN ELİNDE PATLIYORDU!''

Ele geçirilen cephaneliğin sorumlusu Abu Vaheb, “Bunların hepsi mayın. Esad, bunları Hizbullah ve PKK ile birlikte kendi halkına kullanıyordu. Bunlar büyük mayınlar ve etkisi çok fazla. Burası mayın deposu olarak kullanıyordu, biz geldik ve ellerinden aldık. Bu mayınları gömüyorlardı ve çocuklar oyun için çıktıklarında ellerinde patlıyordu. Çocukları bile hedef alıyorlardı” dedi.