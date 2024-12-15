Suriye'de kontrolü ele geçiren HTŞ lideri Culani'den İsrail saldırılarına dair ilk açıklama: Kırmızı çizgiyi aştı!

15 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 10:45

Suriye'de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Culani, İsrail'in saldırıları hakkında ilk kez konuştu. İsrail'in son saldırılarıyla kırmızı çizgiyi aştığını belirten Culani, Suriye'nin geleceği, İran ve Rusya'ya dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Suriye'de 12 gün içerisinde Esad rejimini deviren muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Culani, Suriye TV'ye açıklamalarıyla dikkat çekti. Culani, bu açıklamalarında ilk kez İsrail'in saldırılarına dair konuştu. Culani, İsrail'in Suriye'de hava saldırıları düzenlemek için artık bahanesi kalmadığını ve Suriye topraklarına düzenlenen son saldırıların kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

İsrail’in bölgede haksız bir tırmanma tehdidine yol açtığını aktaran Culani, bu aşamada Suriye'nin daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmalara sürüklenmeyeceğini, yeniden yapılanma ve istikrarın temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

SURİYE'DE HUKUKA VE KURUMLARA DAYALI DEVLET

Suriye'nin gerçek bir trajediyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Culani, bu trajediye çözüm bulmak için iyi düşünülmüş planlar yapılması gerektiğini, acil sorunlarla başa çıkmak için pratik adımlar atmadan önce veri toplamanın ve bunları doğru bir şekilde analiz etmenin gerekliliğini vurguladı.

Sürdürülebilirlik için hukuka ve kurumlara bir devlet kurulması gerektiğini söyleyen Culani, Suriye'nin geleceğinin yönetim ve adalet temellerinin atılmasına bağlı olduğunu düşünerek, zihniyetin devrimci eylemden devlet inşasına aktarılması gerektiğini belirten HTŞ lideri, önceki rejimin ülkeyi Captagon fabrikasına dönüştürmesinin ardından yeni yönetimin "Suriye'de Captagon üretimine son vereceğinin altını çizdi.

Suriye devletinin tüm Suriyelilerin haklarını ve adaletini garanti altına alacak modern temellere göre yeniden inşa edilmesi için ciddi çalışma yapılması çağrısında bulunan Culani, istikrara ulaşma sürecini engelleyen geçmişin hatalarına düşmemeye kararlı olduklarını belirtti.

YENİ ÇATIŞMALARA İZİN YOK!

Suriye'de yeni çatışmalara izin vermeyeceğini belirten Culani, önceliğin yeniden inşa ve istikrar olduğunu, daha fazla yıkıma yol açabilecek çatışmalara sürüklenmemek olduğunu sözlerine ekledi.

Culani, bölgedeki durumun kontrol edilmesinin ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesinin önemini vurgulayarak, uluslararası topluma bu gerilime acilen müdahale ederek sorumluluklarını üstlenmeye çağrıda bulundu. HTŞ lideri, "Hesapsız askeri maceralardan uzak, güvenlik ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diplomatik çözüm olduğunu" vurguladı.

Önceki rejimi devirmeye yönelik çabalar bireysel değil, tüm Suriyelilerin ortak ürünü olduğunu belirten Culani, "Bizler, Allah'ın eski rejime karşı zafer kazanmak için kullandığı araçlarız, ancak bu çaba, tüm Suriyelilerin çabasıdır." diye konuştu.

''SURİYE'DEKİ İRAN VARLIĞINI SONLANDIRDIK''

İran'ın bölgedeki genişlemesinin ve Suriye'yi kendi gündemlerini uygulama platformu haline getirmesinin hem ülke hem de komşu ve Körfez ülkeleri için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Culani, "Suriye'deki İran varlığını sonlandırmayı başardık ama İran halkına düşman değiliz. Bizim sorunumuz ülkemize zarar veren politikalardı." ifadesini kulandı.

RUSYA İLE ORTAK ÇIKARLARA HİZMET İÇİN YENİ İLİŞKİ

Suriye liderliğinin Rusya'yı kışkırtmaktan kaçınmak istediğini ve Suriye'yle ilişkileri ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini ifade eden HTŞ lideri, uluslararası ilişkilerin dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Esad rejiminin, gerçek bir devlet kurmadığını, kişisel çıkarlarını elde etmek için Suriye'yi bir çiftlik gibi ele aldığını söylen Culani, "Hırsızlık ölçeğinin muazzam olduğunu ve önümüzdeki dönemin bu hırsızlıkların ölçeğini ve rejimin Suriye halkının yeteneklerine karşı ihlallerini kanıtlayan belgelerin yayınlanacağını" söyledi.

Golani, bir sonraki aşamanın, çabaların yeniden inşa ve Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklandığı inşaat ve istikrar aşaması olduğunu vurguladı, "Şimdi önceliğimiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha istikrarlı ve adil bir gelecek için çalışmaktır"