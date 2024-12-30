Suriye'de Merkez Bankası ilk kez bir kadına emanet! Maysaa Sabrin, Esad döneminde de önemli görevlerdeydi

30 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:30

Suriye'de yeni hükümet adımları atılırken ilk kez Merkez Bankası Başkanı olarak bir kadın atandı. Beşar Esad döneminde de önemli görevlerde yer alan Maysaa Sabrin, Suriye'de banka tarihinin ilk kadın başkanı oldu.

Suriye​'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Heyet Tahrir Eş-Şam​ örgütünün lideri Ahmed el-Şara yeni hükümet için düğmeye bastı. Baskıcı bir hükümet oluşturulmayacağı, birlik ve beraberlik içerisinde yaşam için mücadele vereceğini söyleyen Şara, yeni hükümetinde kadınlara da yer verdi.

Bu ayın başlarında Ayşe el-Dibs Kadın İşleri Ofisi'nin başına getirilerek yeni Suriye yönetiminde resmi bir pozisyona sahip olan ilk kadın olmasının ardından bir atama daha yapıldı.

ESAD DÖNEMİNDE DE ÖNEMLİ GÖREVLERDEYDİ

Suriye'de geçici hükûmet, Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak Maysaa Sabrin'in atandığını duyurdu. Sabrin, banka tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

Sabrin, yeni görevinden önce Beşar Esad yönetimi sırasında Merkez Bankası'nda Birinci Başkan Yardımcısı ve Denetleme Direktörü de dahil olmak üzere çeşitli önemli görevlerde bulunmuştu. Sabrin ayrıca Ofis Denetim Departmanı Başkanı olarak da görev yapmıştı.

Sabrin, Merkez Bankası'ndaki görevlerinin yanı sıra 2018 yılından bu yana Şam Menkul Kıymetler Borsası'nda Merkez Bankası'nı temsilen Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu.

Sabrin, muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip.