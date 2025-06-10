İstanbul'a ilk uçuş gerçekleşti: Suriye'de normalleşme dönemi sürüyor!

Türk Hava Yolları’nın (THY) Suriye’nin başkenti Şam’a seferlerine başlamasının ardından Türkiye ile Suriye arasında uçuş seferleri artmaya devam ediyor.

HAFTADA 5 GÜN UÇUŞ OLACAK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen izinler doğrultusunda Suriye’nin bayrak taşıyıcısı Suriye Hava Yolları, Şam’dan İstanbul Havalimanı’na ilk seferi bu akşam gerçek. Yaşanan iç savaşın bitmesinin ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de, ülkenin bayrak taşıyıcısı Syrian Air (Suriye Hava Yolları) uçağı İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçuşların pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılması planlanıyor.