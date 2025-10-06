Suriye'de resmi tatil günleri belli oldu: Anneler Günü de listede

Suriye'de Kurtuluş Bayramı, Suriye Devrimi Günü, Mevlit Kandili, Anneler Günü'nün de yer aldığı kapsamlı bir resmi tatil ve dini bayram günleri açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlayarak bu tatil günlerinde çalışanların resmi izinli sayılacağını duyurdu. Kararnamede, Ramazan Bayramı için 3 gün, Kurban Bayramı için ise 4 gün tatil uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca Hicri Yılbaşı, Mevlit Kandili, Miladi Yılbaşı, Noel, Anneler Günü, Kurtuluş Günü, Paskalya, İşçi Bayramı, Kurtuluş Bayramı ve Suriye Devrimi Günü için birer gün resmi tatil ilan edildi.

Öte yandan, 6 Mayıs'ta kutlanan Şehitler Günü ile 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü tatilleri yürürlükten kaldırıldı.

Tarihleri her yıl değişkenlik gösteren dini bayramların kesin günleri ise ayrıca yayımlanacak resmi bildirgeyle duyurulacak.