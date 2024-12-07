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Suriye'de son durum! Ordu 4'üncü kentin kontrolünü de kaybetti: Muhalifler ilerliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber
07 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:00
Suriye&#039;de son durum! Ordu 4&#039;üncü kentin kontrolünü de kaybetti: Muhalifler ilerliyor

Suriye'deki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rejime karşı saldırı başlatan muhalifler Ürdün sınırındaki Dera'nın il merkezinin kontrolünü de ele geçirdi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

Suriye​'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekat sürüyor. Gün geçtikçe ilerleyen Suriye Milli Ordusu​ Hama​'ya girmeyi başardı. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.Suriye'de son durum! Ordu 4'üncü kentin kontrolünü de kaybetti: Muhalifler ilerliyor - 1. Resim

DİRENİŞİN DOĞDUĞU YER: DERA

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

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Kaynak: TGRT Haber

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