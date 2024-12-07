Suriye'de son durum! Ordu 4'üncü kentin kontrolünü de kaybetti: Muhalifler ilerliyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

07 Aralık 2024 09:59 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 10:00

Suriye'deki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rejime karşı saldırı başlatan muhalifler Ürdün sınırındaki Dera'nın il merkezinin kontrolünü de ele geçirdi. Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.