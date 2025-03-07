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 | Merve Yaz

Suriye'de tehlikeli gerginlik! Devrik Esad yanlıları saldırıya geçti, Türkiye'den tepki gecikmedi

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girildi. Türkiye tam desteğini ortaya koyarken, yeni inşaa sürecine Esad destekçileri tarafından fitne sokuldu. Ordu birlikleri ve devrik Esad rejimi unsurları arasında yaşanan çatışmalarda 70 kişi hayatını kaybederken, Lazkiye ve Tartus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 15:12

Suriye'nin Lazkiye kentindeki Ceble ilçesinde ordu birlikleri ve devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar arasında çatışma çıktığı belirtildi. Suriyeli güvenlik yetkilileri, Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, devriye birliklerini ve kontrol noktalarını hedef aldıklarını duyurdu.

70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye devlet televizyonu, çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü belirtirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise toplam 70 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Gözlemevi açıklamasında, hayatını kaybedenler arasında 4 sivilin de yer aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında: Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

"HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"

Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir"

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Sıkça Sorulan Sorular

Suriye'de Esad rejimi ne zaman çöktü?
8 Aralık 2024'te isyancı güçler başkent Şam'ı ele geçirdi. Bunun ardından Baas rejimi çöktü, böylece 61 yıllık Baas yönetimi sona erdi. Ve Beşşar Esad'ın Rusya'ya kaçtığı bildirildi.
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