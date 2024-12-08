Suriye'de yeni anayasa için 6 ay, geçiş süreci için 18 ay önerisi: Halk kendi liderini seçmeli

08 Aralık 2024 17:10 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 17:26

Katar'daki Doha Zirvesi'nde Suriye Ulusal Koalisyonu’nun lideri Hadi el-Bahra önemli açıklamalarda bulundu. El-Bahra, Suriye'de yeni anayasa için en az 6 ay, geçiş süreci için ise 18 ay beklenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Suriye halkının seçimle kendi liderini belirlemesi gerektiğini de vurguladı.

Katar'daki Doha Zirvesi'nde Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Hadi el-Bahra, yeni anayasa ve geçiş süreci hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. El Bahra, İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığı habere göre, Suriye'de 18 aylık bir geçiş döneminin gerekli olduğunu söyledi.

SURİYE'DE YENİ ANAYASA İÇİN 6 AY

Bahra, bu sürecin "özgürce katılım sağlanacak seçimler için güvenli, tarafsız ve sakin bir ortam" oluşturmayı amaçladığını belirtti. Hadi el-Bahra, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Ulusal Koalisyonu’nun lideri olarak, ülkede yeni bir anayasa hazırlanmasının altı ay içinde tamamlanması gerektiğini söyledi.

Bahra, "Hazırlanacak anayasada, parlamenter bir sistem mi, başkanlık sistemi mi yoksa karma bir sistem mi olacağına karar verilecek. Bunun üzerine seçim yapılacak ve halk liderini seçecek," dedi.

Bahra, geçiş süreci boyunca devlet çalışanlarının görevlerini yerine getirmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti. Memurların görevleri süresince korunacaklarını söyledi.

''ESAD İŞLEDİĞİ TÜM SUÇLAR İÇİN HESAP VERMELİ''

Bahra, kaçtığı ifade edilen devrik firari lider Beşar Esad'a da değindi ve şunları söyledi:

"Bu bir domino etkisiydi. Esad'ın ülkeyi terk etmeye karar verdiği açıktı. Rahatladım ama aynı zamanda biraz üzüldüm. İşlediği tüm suçlar için hesap vermeli.''

SURİYE'DE NELER OLDU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

ŞAM DÜŞTÜ

Şam'ın güneybatısında Esad rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.