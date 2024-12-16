Suriye'de yeni bir iç savaş ihtimali var mı? SMO'nun Türkmen Komutanından TGRT Haber'e özel açıklamalar

16 Aralık 2024 13:03 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:16

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi için harekete geçen Heyet Tahrir Eş-Şam örgütüyle beraber terör örgütü PKK/YPG'ye yeniden savaş açan Suriye Milli Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Fehim İsa, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkmen Komutan İsa, Suriye'den terör örgütlerini süpüreceklerini, tek bir çatı altında yeni hükümetin kurulacağını ifade etti. Komutan İsa, Suriye'de yeni bir iç savaş ihtimali olup olmadığına da dair değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG​'ye karşı operasyonlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu​'nun Türkmen Karargahı'nın Komutanı Fehim İsa, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Komutan İsa, Münbiç​ ve Tel Rıfat'ın terörden arındırılmasının ardından operasyonlarına devam ettiklerini, bazı yabancı ülkelerin araya girmesiyle kısa süreli bir ateşkesin gerçekleştiğini fakat terör örgütlerinin bu ateşkese uymadığını söyledi. Dostlukla alınamayan toprakları savaşla alacaklarını söyleyen Komutan İsa, Rusya ve rejimin ortadan kalkmasıyla terör örgütünün çok zayıfladığını belirtti.

RAKKA DA KAMIŞLI DA TERÖRDEN TEMİZLENECEK

Suriye'yi bölemeyeceklerini tek bir çatı altında toplanılacağını söyleyen Fehim İsa, Rakka'yı da Kamışlı'yı da terör örgütü PKK'dan arındıracaklarını söyledi. Türkmenlerin durumu hakkında da açıklamalarda bulunan İsa, ''Sadece haklarımızı istiyoruz. Türkiye Devleti'ne, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne, MİT'e sadece Türkmenler olarak değil, Suriye halkı olarak da teşekkür ediyoruz. Bize çok destek verdiler.'' dedi.

SURİYE'DE YENİ BİR İÇ SAVAŞ İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

Suriye'de yeni bir iç savaş ihtimalinin çok zayıf olduğunu ifade eden Komutan İsa, ''Suriye'de yeni hükümete dair endişeler olsa da herkesin inancı var.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Suriye'de ağırlamayı çok istediklerini belirten Komutan İsa, ''Kendisinin de Emevi Camii'de namaz kılmaya dair sözü vardı. İnşallah, Cumhurbaşkanımız da gelir'' ifadelerini kullandı.

TÜRKMEN KOMUTANDAN SURİYELİLERE ÇAĞRI: ÜLKENİZE DÖNÜN

Esad rejimi süresince Türkmenlerin çok baskı altında kaldığını dile getiren İsa, her seferinde Türkmenlere fatura kesildiğini, devrimin bu durumu da ortadan kaldıracağını söyledi. Suriye Milli Ordusu'nun üst düzey komutanı İsa, ''Biz herkesin inancına saygı duyuyoruz. Esad 23 milyon insanı sözde yönetiyordu. Sonunda ise gördük ki Esad'ın tankları çalışmadı. Buradan Suriyelilere de çağrıda bulunuyorum, herkes ülkesine dönsün ve bu toprakları kalkındırmak için elini taşın altına koysun. Herkes evine dönsün. Suriye'de çok büyük bir savaş oldu. Bu yüzden Suriyeliler istekleriyle ülkelerinden ayrılmadı. Artık herkes dönebilir.'' dedi.