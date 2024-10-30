Suriye'de yeni bir İsrail oyunu sahneleniyor! Vatandaş yapıp Kürt devleti kuracaklar

30 Ekim 2024 06:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 07:12

"Büyük İsrail" hayali Orta Doğu’da katliam üstüne katliam yapan Tel Aviv yönetimi, Suriye'de yeni bir oyun peşinde. PKK'lı teröristlerin yanı sıra bölgedeki Kürt ve Dürzilere vatandaşlık verme planı sahneye koyuluyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım harekatıyla on binlerce insanı katleden, ardından da Lübnan'ı vurmaya başlayan İsrail, Suriye​'de yepyeni bir oyun sahnelemeye hazırlanıyor. Netanyahu yönetiminin, Suriye’nin güneyinde yaşayan Dürziler ve korsan koridora dönüştürülen kuzeydeki Kürtlere İsrail vatandaşlığı vermeyi planladığı ortaya çıktı.

KÜRT DEVLETİ KURACAKLAR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Netanyahu hükûmeti, savaş kabinesi üyesi Gideon Sa’ar’ın hazırladığı plan kapsamında ilk olarak bölgede terör koridoru kuran PKK üyelerinin yanı sıra 35- 40 bin Kürt ve Dürzi’ye İsrail vatandaşlığı verecek. Suriye’de Kürt korsan devlet yapılanmasını ilk tanıyacak ülke olmayı vadeden İsrail hükûmeti, bu konuda uluslararası destek sağlama sözü de veriyor. Bölgede okullar açmak, siyasi, kültürel, ekonomik olarak bölge halkına fon sağlamak da Tel Aviv’in verdiği diğer vaatler.

Netanyahu, temmuz ayında İsrail için savaşan Suriye'deki Dürzileri ziyaret etmişti.

ARTIK AÇIKTAN OYNUYORLAR

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kürt kökenli yazar-aktivist ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Siyonist çılgınlığın hem coğrafyamızı hem de kardeşliğimizi tarihte görülmemiş bir biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Miroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve devlet aklının bu tehdidi görerek pozisyon aldığını belirterek "İsrail siyasi-dini hayalleri uğruna yakıp yıkıyor ve daha fazlasını yapacak. Tam 30 yıldır Kürtlerle ilgili karanlık lobi faaliyetleri yürüten Siyonist rejim artık oyunu açıktan oynuyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KATLİAM HAZIRLIĞI VAR

Kürt araştırmacı Müfit Yüksel de İsrail’in Türkiye, İran, Suriye ve Irak odaklı planı için bölgemizi Yugoslavya’dan daha beter hâle getirmek istediğini ifade etti. İsrail'in temel planının yıllarca toparlanamayan darmadağın bir coğrafya üretmek olduğunu belirten Yüksel, şunları söyledi: "Bu noktada Kürtlere biçtikleri misyon ise siyonizmin askeri olarak İran’a, Türklere ve Araplara karşı savaştırmak. Kendi habis planını gizleyen İsrail, ‘Irak’ta size o devletçiği biz verdik Suriye’de son aşamaya getirdik. Sıra Türkiye ve İran’ı parçalamanızda’ diyerek Kürtleri kullanmak istiyor."