Suriye'de yeni dönem! Ulusal logo değişti, halk coşkuyla kutladı

Suriye'de, 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından küllerinden inşa edilen yeni Suriye'nin ulusal logosuna da el atıldı. Yeniden inşa sürecindeki ülkenin ulusal logosunda yapılan değişiklikler halk tarafından coşkuyla kutlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen programla ülkenin yeni ulusal logosu tanıtılarak kamuoyuna sunuldu.

Suriye'de tüm devlet kurumlarına ait sembol, mühür, resmi belgeler ile kimlik kartı ve pasaportlar yeni ulusal logo ile değiştirilecek.

Yeni logoda, Suriye illerini temsilen 14 tüylü kanatlı şahin yer alıyor. Ayrıca şahin kalkanındaki 2 yıldız da 3'e çıkarıldı.

Eski ulusal logoda yer alan ve tarımsal karakteri simgeleyen 2 buğday başağı da kaldırıldı.

Öte yandan, tanıtımı yapılan yeni ulusal logo ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

"BİRLEŞİK BİR SURİYE'Yİ İFADE EDİYOR"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkenin ulusal logo tanıtım programındaki konuşmasında, şunları söyledi:

"Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir ve devrik rejim döneminde yaşadıklarımızın Şam tarihindeki en aşağılayıcı dönem olduğunu anlayacaktır."

"Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor." diyen Şara, yeni ulusal logonun inşasına katkıda bulunan tüm Suriyelilere teşekkür etti.