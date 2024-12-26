Suriye'de yeni yönetimin güvenlik güçlerine pusu! Esad yandaşları iç karışıklık için çabalıyor

26 Aralık 2024 10:49 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:50

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın destekçileri, Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed el-Şara'nın oluşturduğu yeni yönetime bağlı güvenlik güçlerine pusu kurdu. Tartus'ta 14 polis hayatını kaybetti.

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Suriye'de Esad destekçileri, iç karışıklık çıkarmak için muhaliflere saldırmaya ve halkı kışkırtmaya başladı. Başkent Şam'da muhalifler ile Esad destekçileri arasında çatışma çıktı, olaylar Tartus kırsalına da sıçradı.

Suriye’de geçici yeni yönetime bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine pusu kurması sonucu 14 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda 10 polisin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, ülkenin güvenliğini baltalamaya veya Suriyelilerin hayatını tehlikeye atmaya cesaret eden herkese karşı sert bir şekilde önlem alınacağı ifade edildi.

BİRÇOK ŞEHİRDE PROTESTO

Dün akşam farklı şehirlerde protestolar düzenlendi. Alevi türbesine saldırı yapıldığı öne sürülen bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine Tartus, Lazkiye ve Humus’ta halk sokaklara döküldü.

Gösterilerin ardından Humus'ta bir gecelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, görüntülerin kasım ayında Halep'te çekildiğini ve saldırının kimliği belirsiz gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, hükümet görevlilerinin dini mekanları korumak için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini kaydetti.