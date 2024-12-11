Suriye'de yeraltı hapishanelerinde işkenceyle öldürülenlerin cesetleri! Dehşete düşüren görüntüler

11 Aralık 2024 11:55 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 12:42

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından cezaevlerindeki mahkumlar serbest bırakıldı. İşkenceleriyle meşhur Sednaya Hapishanesi'ndeki cesetler ise ortaya çıktı. Bazı mahkumların yakın zamanda öldüğü, bazılarının uzuvlarının kesildiği görüldü.

Suriye​'de Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün Beşar Esad​'ı devirmesinin ardından genel af çıkarıldı. Muhalif örgütler, ele geçirdikleri bölgelerde ilk olarak cezaevlerinin kapılarını açtılar. İşkenceleriyle meşhur Sednaya Hapishanesi'nden ise çok sayıda ceset çıktı. Sednaya ve diğer yer altı hapishanelerinde işkence görenlerin cesetleri, Şam Hastanesi morguna getirildi.

Bazı mahkumların işkence sonucu yakın tarihlerde öldüğü, bazı cesetlerde ise vücut uzuvlarının olmadığı görüldü. Cezaevinde Suriye rejim askerleri tarafından öldürülen mahkumların çekilen fotoğrafları, hastane binasının dışındaki duvarlara yapıştırıldı.

Cenazelerin hastanelere getirildiğini öğrenen Suriyeliler, yıllardır haber alamadıkları yakınlarını bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Ölen mahkumların aileleri, hastane morgunun bahçesine asılan fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışıyor.

Gece geç saatlere kadar fotoğrafları inceleyen aileler, haber alamadıkları yakınlarının akibetini öğrenmek istiyor. Yıllarca cezaevinde işkence gören ve rejimin düşmesinin ardından serbest kalanların da hastaneye gelerek yakınlarını aradığı görüldü.

CUMA GÜNÜ 250 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Cezaevinde iki yıl kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Ahmed Hamdani, “Yakınlarım cezaevinde, onları arıyorum. Yakınlarımdan 9 kişiyi öldürdüler, onun dışında bu cuma günü sabah saatlerinde 250 kişiyi cezaevinde öldürdüler" dedi.

Bir yıl öncesinde dolar bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıl boyunca Adra Cezaevi’nde sayısız işkenceye maruz kalan bir mahkum ise, "Cuma günü cezaevinden çıktım. 1 senedir işkence görüyorum. Suçum dolar bulundurmaktı. Adra Cezaevi’ndeydim, orada da her yerde olduğu gibi işkence vardı" ifadelerini kullandı.

REJİM KARŞITI KANALA KONUŞTU DİYE...

Hastanede görevli bir doktor, Sednaya Hapishanesi’nde serbest bırakılan ve daha sonra yurt dışına giden bir mahkumun rejim karşıtı bir kanala röportaj verdiğini ve sonrasında ailesiyle tehdit edilmesi üzerine Suriye’ye geri döndüğünü söyledi. Doktor, dönmesinin ardından yeniden cezaevine konulan mahkumun cesedinin bulunduğunu ifade etti.

''ESAD'A İDAM'' İSTİYORLAR

Suriye'de askerlik yaptığı dönemde Esad'ın halka yaptığı zulüm nedeniyle askerden kaçtığını ve daha sonra yakalanarak cezaevine gönderildiğini ve orada yıllarca işkence gördüğünü belirten bir eski rejim askeri ise, Esad'ın idam edilmesini istediklerini ve bu isteklerinin tüm dünyaya duyurulmasını istediklerini söyledi.