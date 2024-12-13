Suriye'de yönetimi ele geçiren HTŞ ile Rusya askeri üsler için masaya oturdu! Karar çıktı

13 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:49

Suriye'de 2 önemli askeri üssü bulunan Rusya, yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ile masaya oturdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Tartus ve Hmeymim'deki askeri üslerin Suriye topraklarında kalacağını, HTŞ ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

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Suriye'de 53 yıllık Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Rusya harekete geçti. Suriye'de 2 önemli askeri üssü bulunan Rusya, yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) ile masaya oturdu. Rus lider Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Şam'da çalışan siyasi komiteyle bir otelde temas kurulduğunu, diplomatik misyon temsilcileriyle görüşüldüğünü ifade etti.

RUS ÜSLERİ SURİYE TOPRAKLARINDA KALACAK

Görüşmede Suriye'deki Rus vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığını ifade eden Bogdanov, temasların yapıcı yönde olduğunu belirtti. Bogdanov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Üsler Suriye topraklarında kalıyor. Şimdilik bu konuda başka bir karar alınmadı. Bu üsler Suriye yönetiminin isteği üzerine orada konuşlandırıldı. Hedefimiz teröristlerle, DEAŞ ile mücadeleydi. Herkes, terörle ve DEAŞ'ın kalıntılarıyla mücadelenin bitmediği konusunda hemfikir. Bu ortak çabaların pekiştirilmesi gerekiyor."

Mihail Bogdanov, bu bağlamda Suriye'nin Lazkiye ilinde Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün terörle mücadelede önemli rol oynadığını savundu.

RUS DONANMASI TARTUS'TAN ÇEKİLDİ İDDİASI

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün Beşar Esad'ı devirerek Şam'da kontrolü sağlamasının ardından Rusya'nın ülkeden çekildiği iddia edildi. Akdeniz'deki Tartus Deniz Üssü'nden Rus donanma gemilerinin bir bir ayrıldığı, bazılarının Suriye kıyılarına demirlediği görüldü. ABD merkezli uydu sağlayıcı Maxar'ın ortaya çıkardığı görüntülerde, 3 Rus donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az 2 destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı. Fakat 10 Aralık günü bu gemiler ayrıldı.

Rusya'nın Suriye'den donanmasını çektiği iddiaları üzerine açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uydu görüntülerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Lavrov, gemilerin Akdeniz'de devam eden tatbikatlar nedeniyle hareket halinde olduğunu ve uydu görüntülerinin “başka bir durumla karıştırıldığını” söyledi.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ VE ÖNEMİ

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda.

Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı.

Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı.

Tartus ve Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü, Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor.

Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Batılı uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.