Suriye'deki Beşar Esad rejiminin heyeti Türkiye'ye geliyor iddiası: Antalya'da Şam ve Ankara görüşmesi

01 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:00

Suriye'deki Beşar Esad rejimi heyetinin Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Ankara ve Şam arasındaki görüşmenin Antalya'da gerçekleşeceği öne sürüldü.

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

Suriye'de Beşar Esad​ rejimi karşıtı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün sürpriz saldırısının ardından sürpriz bir ziyaret iddiası ortaya atıldı. Suriye'deki muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Syria TV, Beşar Esad rejimi heyetinin Türkiye​'ye müzakere yapmak üzere geldiğini öne sürdü. Haberde, kritik görüşmenin Antalya​'da gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Ayrıca aynı haberde Esad rejiminin Türkiye ile Şam arasındaki müzakerelerde Mısır​'ın arabulucu olmasını istediği fakat bu talebin reddedildiği yazıldı.

Haberde, Şam yönetiminin gönderdiği güvenlik heyetinin Ankara yerine Antalya’da görüşmeler gerçekleştireceği ve heyetin Türkiye'ye ulaşmak üzere yolda olduğu bildirildi. Ancak görüşmenin detayları veya tarafların gündemindeki spesifik konular hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞAM HEYETİ UÇAĞININ RADAR GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan genelde Rus diplomatik ve askeri heyetlerini taşıyan Rus Tupolev uçağı, Beşar Esad'ın Moskova'dan Şam'a aynı uçakla nakledilmesinden saatler sonra, Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'deki Antakya Havalimanı'na direkt uçuşla geldiğine dair radar görüntüleri ortaya çıktı. Heyetin buradan da Antalya'ya geçtiği düşünülüyor.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

SMO'DAN OPERASYON: ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, bu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG'li terörist Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.

Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka ile Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.