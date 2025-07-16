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 | Onur Kaya

Suriye'deki çatışmalarda ağır bilanço: Ölü sayısı 200'ü aştı

Suriye'nin güneyinde günlerdir devam eden iç çatışmalarda bilanço ağırlaşıyor. Bölgedeki çatışmalarda ölü sayısı 203'e yükseldi.

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Suriye'deki çatışmalarda ağır bilanço: Ölü sayısı 200'ü aştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 01:26
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 01:26

’nin güneyinde iç patlak verdi. Süveyda kentinde Dürzi ve Bedeviler arasında çıkan silahlı çatışmalarda can kaybı arttı.

ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda Dürzi gruplardan 21’i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 93 kişinin hayatını kaybettiği, çatışmalarda toplam can kaybının 203’e yükseldiği aktarıldı.

Suriye'deki çatışmalarda ağır bilanço: Ölü sayısı 200'ü aştı

NE OLMUŞTU?

Süveyda kentindeki iç çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar patlak vermişti. İsrail ordusu ise dün ve bugün silahlı çatışmalara müdahale için Süveyda'ya giden Suriye ordusuna ait tankları vurmuştu. Ülkesinde Dürzi nüfusu bulunan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların "Suriye rejimine açık bir uyarı olduğunu, Suriye'deki Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceklerini" söylemişti.

Suriye'deki çatışmalarda ağır bilanço: Ölü sayısı 200'ü aştı

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, "Süveyda'da şehrin ileri gelenleri ve kanaat önderleriyle varılan mutabakatın anlaşmanın ardından tam ateşkes ilan ediyoruz. Sadece ateş açanlara karşılık vereceğiz ve kanun dışı grupların hedef alması durumunda müdahale edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kasra, tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini belirtmişti.

ETİKETLER
#suriye
#çatışma
#iç savaş
#Süveyda
#Dürzi
#Bedevi
#İnsan Hakları
#Dünya
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