Suriye'deki Rus askerlerini tahliye edecekti! Kargo gemisi Akdeniz'de önce patladı sonra battı

24 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:31

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığını belirtti. Dünya basınında yer alan habere göre, geminin Suriye'deki Rus askerlerini ve ekipmanlarını tahliye etmek için yola çıktığı kaydedildi.