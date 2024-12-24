Suriye'deki Rus askerlerini tahliye edecekti! Kargo gemisi Akdeniz'de önce patladı sonra battı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
24 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:31
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığını belirtti. Dünya basınında yer alan habere göre, geminin Suriye'deki Rus askerlerini ve ekipmanlarını tahliye etmek için yola çıktığı kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de bir Rus kargo gemisinin battığını açıkladı. Geminin makine dairesinde meydana gelen patlamanın ardından battığı belirtildi.
Dünya basınında yer alan haberlere göre, geminin Rus askerlerini ve ekipmanlarını tahliye etmek üzere Suriye'ye doğru gittiği tespit edilirken, İspanya'nın Cartagena sahili açıklarında battığı kaydedildi.
MÜRETTEBATTAN 2 KİŞİ KAYIP
"Ursa Major" isimli Rus kargo gemisinde bulunan 16 mürettebattan 14'ünün kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.
Kaynak: tgrthaber.com