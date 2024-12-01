Suriye'deki saldırıların arkasında İsrail mi var? İran'dan çarpıcı iddia

01 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 11:43

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) sürpriz saldırıyla Halep'i ele geçirdi. HTŞ örgütü, yeni hedefi Hama'ya doğru ilerlerken İran'dan saldırıların arkasında İsrail'in olduğuna dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

ABD, Suriye'deki çatışmalar için 5 gün sonra ilk açıklamayı yaptı! Birkaç sene önceki sözler unutuldu

Suriye​'de 27 Kasım günü Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütü, sürpriz bir saldırıyla Halep​'e doğru ilerledi ve 72 saat içinde ili ele geçirdi. İdlib​ ve Halep'in ardından Hama iline doğru ilerleyen örgütün saldırısına dair İran​'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suriye lideri Beşar Esad hükümetine karşı gerçekleştirilen saldırıların arkasında ''Gazze ve Lübnan savaşlarının kaybedenlerinin'' olduğunu söyledi. DMO Danışmanı Hüseyin Dakiki ise Suriye'de ''Düşmanların eli kesilecek'' ifadelerini kullandı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ABD VE İSRAİL PROJESİ

Öte yandan dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanırken, İran, Rusya ve Türkiye arasındaki Astana sürecinin üç ülke tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Suriye’de muhaliflerin Halep’e yönelik başlattığı saldırıları ''ABD ve İsrail projesi'' olarak nitelendiren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

''Terör örgütlerinin Suriye topraklarını hedef alan saldırıları, siyonist rejim ve ABD’nin bölgeyi kaosa sürüklemeye çalışan eylemlerinin bir devamıdır. Özellikle Suriye’nin komşuları, bölge ülkeleri ile İran ve Rusya, terör örgütleriyle etkin mücadele ederek bu tehlikeli planı bozmaya çalışmalıdır.''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, iki ülke arasında yakın temasın zaruri olduğunu ifade etti.

SURİYE'DE İRANLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

HTŞ örgütünün sürpriz saldırısından bir gün sonra Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin öldürüldüğü duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nda "askeri danışman" olarak görev yapan Tuğgeneral Kiyamurs Haşimi'nin rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Halep'in batısına düzenlediği saldırılarda hedef alındığı belirtildi. İranlı komutanın saldırı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.