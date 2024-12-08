Suriye'deki son gelişmeleri, Beşar Esad'ın devrilişini dünya basını böyle duyurdu: Diktatör kaçışta

08 Aralık 2024 15:05 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 16:22

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi sona erdi. Suriyeli muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam'ın Halep'e sürpriz saldırısı zaferle sonuçlandı. Beşar Esad, Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı. Suriye'deki bayram havası ve Esad'ın devrilişi ise dünya basını tarafından yakından takip edildi.

Suriye'deki Beşar Esad karşıtı muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam'ın 27 Kasım'da Halep'e düzenlediği saldırının ardından bir bir şehirleri kontrol altına alması zaferle son buldu. Suriye'deki 53 yıllık Esad rejimi yıkıldı, lider Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Suriyeli muhaliflerin zaferi halk tarafından coşkuyla karşılandı. Dünya 12 gün içinde Esad'ın devrilişini yakından takip etti. Dünya basını manşetlerine Suriye'deki Esad rejiminin çöküşünü taşıdı.

İNGİLTERE BASINI: MUHALİFLER ESAD'I DEVİRDİ

Londra merkez Middle East Eye, ''Suriyeli muhalifler Beşar Esad'ı devirdi'' başlığıyla Suriye'deki son gelişmeyi dünyaya servis etti.

İngiltere merkezli BBC ise "Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli The Guardian, "Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi" sözleriyle duyurdu.

ABD BASINI: DİKTATÖR KAÇIŞTA

ABD merkezli CNN International, "Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti" sözlerini kullandı.

ABD merkezli New York Post, Esad'ın ülkeden ayrılışını "Diktatör kaçışta" başlığıyla haberinde yer verdi.

ABD merkezli The Wall Street Journal, "Suriye'de Esad yönetimi çöküyor, güç boşluğu endişeye neden oluyor" ifadelerini kullandı.

FRANSA: ESAD REJİMİNİN TARİHİ DÜŞÜŞÜ

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, ''Esad rejiminin tarihi düşüşü'' manşetini attı.

Fransa merkezli France24, "Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan" başlıklı bir haber yaptı.

''ONLARCA YILLIK HANEDANLIĞIN SONU''

Katar merkezli El Cezire, ''Rejimin çöküşünü "Suriye'de Esad devrildi" başlığıyla duyurdu.

Hindistan merkezli İngilizce gazete The Hindu, "Suriye'de 14 yıllık savaşın ardından Beşar Esad'ın devrilmesi, onlarca yıllık bir hanedanlığın sonu anlamına geliyor" ifadelerini manşetine taşıdı.