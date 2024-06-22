Suriye'deki terör örgütlerinin sözde seçimine Türkiye resti: ABD ile kafa kafaya geliriz

22 Haziran 2024 09:29 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:32

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ağustos ayına ertelendi. Fakat tamamen iptal edilmedi. Türkiye'nin isteği ise bu yasadışı seçimin ortadan kalkması.

Türkiye'nin tepkisini çeken sözde seçimlere, ABD ise destek açıklamadı. Türkiye, ABD'yi yasadışı seçimlere karşı bir kez daha uyardı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Seçimler yapılırsa "Türkiye ile ABD kafa kafaya gelir" uyarısı yapıldı.

''AMAÇ, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ MEŞRULAŞTIRMA''

Türkiye'nin bu sözde seçimlere karşı tavrı net. Ankara, yasadışı seçimleri, terör örgütü PYD/YPG'yi meşrulaştırma ve bölgede 'teröristan' kurma olarak nitelendiriyor.

Ülkelerin istihbarat örgütleri özel notla uyarıldı.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER ÇIKMAZDA

Seçimlerin iptali için Suriye ile temaslar da çıkmaza girdi. İstihbarat örgütleri arasındaki 4’lü toplantı geçen eylül ayı için planlanmıştı. Ancak Şam yönetimi Türkiye’nin askerlerini çekmesi şartını öne sürerek son anda katılmama kararı verdi.

Ankara’nın bu konudaki politikası önşartsız masaya oturulması olduğu belirtiliyor.

TAMAMEN ÇEKİLECEK Mİ?

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken “Donald Trump başkan seçilirse ABD, Suriye'den çekilir mi?” sorusu da gündemde.

Güvenlik kaynakları yeni dönemde bir politika değişikliği beklemiyor. İran ve Rusya bölgedeyken ABD’nin çekilmesi gerçekçi bulunmuyor.