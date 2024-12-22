Suriye'deki yeni hükümette tarihe geçen kadın yetkili de Türkiye'nin tanıdığı isim

22 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 09:49

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından yeni hükümet için adımlar hızlı atılıyor. Yeni Suriye Hükümeti'nde Türkiye'nin de yakından tanıdığı isimler yer aldı. Suriye'nin ilk kadın yetkilisi de Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı olan Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu oldu.

Azzam Garip Halep Valisi oldu! Türkiye'de bakın hangi üniversiteden mezun olmuş

Azzam Garip Halep Valisi oldu! Türkiye'de bakın hangi üniversiteden mezun olmuş

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasını sağlayan Heyet Tahrir Eş-Şam örgütü yeni hükümet için adımlarını attı. Suriye'de yeni hükümette, Türkiye'den de tanıdık isimler var. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu yeni hükümetin ilk kadın yetkilisi oldu.

Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Suriye'nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

HALEP VALİSİ VE DIŞİŞLERİ BAKANI DA TÜRKİYE'DE OKUDU

Suriye'de Dışişleri Bakanlığı görevine Asad Hasan El-Şeybani getirildi. Şeybani'nin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde doktora yaptığı ortaya çıktı. Şeybani'nin hocasının yaşadığı şaşkınlık ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Üniversitedeki hocası Hasan Aksakal, sosyal medya platformu X'te şunları yazdı:

"Doktora öğrencim Esad Hasan, az önce öğrendim ki Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı olmuş. Ben de derslere iki haftadır niye gelmiyor diye Endonezyalı, Filistinli sınıf arkadaşlarına soruyordum.''

''Eh, artık 'Mazeretim var, gelemiyorum' deyip finallerden kalmaz inşallah… Şaka bir yana, kendisine, çocuklarına ve ülkesine kalıcı bir barış ve huzur diliyorum.''

Suriye Milli Ordusu'na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garib de Halep Valisi olarak atandı. Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı.