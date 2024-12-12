Suriye'den kaçmak zorunda kalan Beşar Esad'ın evini muhalifler bastı: Bu bir meydan okuma, intikam

12 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:31

Suriye'den kaçmak zorunda kalan devrik lider Beşar Esad'ın 4 katlı evi görüntülendi. Görkemli ve ihtişamlı ev Suriyeliler tarafından basıldı. Bazıları intikam için burada olduklarını söyledi. Esad'ın ve ailesinin bazı özel fotoğrafları da gün yüzüne çıktı.

Suriye​'de muhaliflerin zafer kazanmasıyla beraber Rus ajanlar sayesinde ülkeden kaçan Beşar Esad​'ın ve ailesinin yaşadığı eve muhalifler​ akın etti. Senelerdir sivilleri hedef alırken ihtişamlı ve lüks evinde sefa süren Esad'ın Şam​'dan kaçmadan önce burada ailesiyle beraber yaşadığı, babası Hafız Esad'ın da hayattayken bu evin yanında yaşadığı biliniyor.

''BU BİR MEYDAN OKUMA, İNTİKAM''

Muhalifler, Esad'ın evinde olmaktan mutlu olduklarını, bunun bir 'meydan okuma' olduğunu hatta 'bir intikam' olduğunu söylüyor. Esad'ın kendilerine 'inanılmaz zulümler' yaptığını söyleyen muhalifler, özel fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Bazıları Esad'ın evinden videolar paylaştı. Esad'ın eşyalarını yağmalayanlar oldu, bazıları “İndirimde!, Satılık!" diyerek adeta meydan okumalarını devrik lidere duyurmaya çalıştı.

''ESAD SÜRGÜN VE İŞKENCELERLE DOLU DÖNEM YAŞATTI''

Evin yakınlarında bulunan Abdullah Eslem, ''Bizi elli yıldır yöneten zalim bir diktatörden kurtaran devrimcilerimize teşekkür ederiz. Bu zalim ve acımasız diktatör, halkımıza zulüm, ölüm, sürgün ve işkencelerle dolu bir dönem yaşattı. Birçok insan hayatını kaybetti. Ancak kahramanlarımızın cesareti sayesinde bu kafir ve zalim diktatörden kurtulduk. Ailemize ve topraklarımıza kavuşmamızı sağladılar. Allah onları korusun” dedi.

RESEPSİYON SALONU KORUMA ALTINDA

Esad’ın misafirlerini ağırladığı Şam Resepsiyon Salonu da görüntülendi. Esad’ın ikametgahının karşısında bulunan ve ülkeye gelen devlet başkanlarının ağırlandığı Şam Resepsiyon Salonu ise koruma altına alındı.