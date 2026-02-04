Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Onur Kaya

Suriye'den Türkiye ve petrol kararı! Yeniden faaliyete geçiyor

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet ile terör örgütü PKK/YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, "Petrol sahaları ve Suriye ile Türkiye ve Irak arasındaki sınır kapıları yeniden faaliyete geçecek." dedi.

Suriye'den Türkiye ve petrol kararı! Yeniden faaliyete geçiyor
Baba, Haseke ilindeki İç Güvenlik Komutanı Albay Mervan Ali ve İçişleri Bakanlığı Özel Görevler Müdürü Albay Baraa Abdulrazzak ile yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade etti.

Görüşlerin büyük ölçüde örtüştüğünü kaydeden Baba, "İnşallah İçişleri Bakanlığı’na bağlı İç Güvenlik Kuvvetleri, Haseke ilindeki İç Güvenlik Komutanlığı’ndan Kamışlı şehir merkezinde konuşlanma sürecine başlayacak. Önümüzdeki günlerde birkaç olumlu adım daha duyurulacak." dedi.

YPG'NİN SİVİLLERİ TUTUKLAMASINA TEPKİ: KABUL ETMİYORUZ

Hükümet güçlerinin şehirdeki varlığı nedeniyle terör örgütünün sivillere yönelik alıkoymalarına da değinen Baba, "Hükümet güçlerinin şehre girmesi nedeniyle tutuklanan kişiler olursa, bunu kabul etmiyoruz. Bu konu, PKK/YPG ile olumlu bir iletişimle çözülecek." diye konuştu.

Baba, atılacak sonraki adımlar arasında iç güvenlik güçlerinin Haseke genelindeki dağılımının tamamlanması, stratejik ve hizmete yönelik tesislerin devralınarak yeniden işlevselleştirilmesi bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE SINIR KAPISI VE PETROL KUYULARI YENİDEN DEVREYE GİRİYOR

Kamışlı Havaalanı ile Irak ve Türkiye sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktaran Baba, petrol kuyularının da devreye alınacağını, bunun Suriye’nin ihtiyaçlarını karşılamaya ve Haseke halkına fayda sağlamaya katkı sunacağını, ayrıca istihdam oluşturacağını vurguladı.

Sürecin takvimine ilişkin olarak Baba, "Her geçen gün olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kamışlı’daki güvenlik gücü dağılımı bugün itibarıyla oldukça iyi durumda. Kısa sürede anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasını hedefliyoruz." dedi.

KOBANİ KONUSUNDA ENGEL YOK

Aynularap (Kobani) ile ilgili bir engel bulunmadığını dile getiren Baba, zaman zaman halk arasında ve medyada nefreti körükleyen söylemlerin güvenlik gücünün konuşlanmasını zorlaştırabildiğini, ancak iki taraf arasında yüksek bir uyum ve halkı çatışmalardan uzak tutma iradesi bulunduğunu ifade etti.

Baba, son olarak, "Suriye halkı kazanacaktır. Hepimiz biriz. Hedefimiz medeni, gelişmiş ve insan onuruna yakışır bir ülkede yaşamak. Suriye halkı hak ettiği saygıyı ve huzuru yaşayacaktır." şeklinde konuştu.

