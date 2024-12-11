Suriyeli doktor paniği! Gidecekler diye tutuştular

11 Aralık 2024 20:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 20:39

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Esad rejiminin devrilmesi durumunda Almanya'da çalışan Suriyeli doktorların ülkelerine dönmesinin sağlık sisteminde büyük bir kriz çıkarabileceğini açıkladı. Bakan Faeser'in bu açıklaması, Almanya'daki Suriyeli mültecilerin geleceği ve entegrasyonu konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...

Almanya​ İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Esad rejiminin devrilmesi durumunda Almanya’da çalışan Suriyeli doktorların ülkelerine geri dönmesinin, Almanya sağlık​ sisteminde ciddi sıkıntılara yol açabileceği konusunda uyardı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Faeser, "Burada çalışan tüm Suriyelilerin ülkemizi terk etmesi halinde sağlık sektöründe büyük açıklar oluşacak. Özellikle entegre olmuş, çalışan, suç kaydı bulunmayan ve çocukları eğitim alan Suriyelilerin burada kalmasını desteklemeliyiz. Ekonomimize katkıda bulunan bu bireyler, bizim için önemli bir değer" dedi.

Faeser’in açıklamalarına destek veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise ülkede çalışan 6 binden fazla Suriyeli doktorun sağlık hizmetleri için "vazgeçilmez" olduğunu belirtti. Lauterbach, bu doktorların Almanya'nın sağlık sistemi üzerindeki etkisinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Öte yandan Almanya, geçtiğimiz günlerde 47 binden fazla Suriyelinin iltica başvurularını askıya almıştı. Bu durum, ülkedeki Suriyeli mültecilerin geleceği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.