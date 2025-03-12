Suriyeli eski diplomat Lebad, Dera'da suikasta uğradı

Esad rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.

MUHALİFLERE KATILMIŞTI

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te Esad rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Nureddin İbrahim el-Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.

Memleketi Sanamayn'da suikasta uğrayan Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti.