Suriyeli eski diplomat Lebad, Dera'da suikasta uğradı

İstanbul
Suriyeli eski diplomat Nureddin İbrahim el-Lebad, Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Sanamayn ilçesinde suikasta uğradı. Kimliği tespit edilemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Lebad olay yerinde hayatını kaybetti.
Esad rejimi döneminde Dışişleri Bakanlığında "Müzakereci Bakan" olan Lebad, Suriye'nin Sana, Bağdat, Ankara, Paris ve Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu'nda görev yapmıştı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2013'te Esad rejiminden ayrılarak muhaliflerin safına katılan Nureddin İbrahim el-Lebad, memleketi Sanamayn'da suikasta uğradı.
Memleketi Sanamayn'da suikasta uğrayan Lebad, kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybetti.