Suriyeli İslam alimi Türk halkına ve Erdoğan'a teşekkür etti! 'Arap Devletleri yüz çevirdi'

07 Ocak 2025 13:49 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:51

İslam alimi Elhasani, muhacir Suriye halkına sahip çıktıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi. O süreçte Arap Devletlerinin Suriyeli mücahitlere yüz çevirdiğini belirten Elhasani, "Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Suriye​'de 2011'de başlayan iç savaş​, son temsilcisi Beşar Esad​ olan 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla sona ererken, halk Türkiye​'nin de desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Devrimin ardından Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalara dağılan yüz binlerce insan tersine göç ile ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani ise yıllarca süren Esad zorbalığı sürecinde Suriye halkına en büyük desteği veren Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a için teşekkürlerini sundu.

"400 BİNE YAKIN ŞEHİT VERİLDİ"

Abdullaziz Elhatip Elhasani, Suriye'de artık yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Suriye halkı Esad rejiminden sonra rahat bir nefes alabildi. Özgür Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeninden inşa edilecek" dedi.

Suriye’de çok uzun yıllar baba (Hafız) ve oğul (Beşar) Esad tarafından Suriye'de çok kan döküldüğünü ifade eden Elhasani, 400 bine yakın şehit verildiğini, milyonlarca insanın yaralandığını ve insanların, 13 yıl boyunca göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"ERDOĞGAN ŞEREF DURUŞU GÖSTERDİ"

Bu süreçteki misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Elhasani, "Bütün Arap devletleri, burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardın eden tek lider Erdoğan'dır. Ülkemizden giden Suriye halkına kucak açıp, gidenleri seneler boyunca misafir etti ve şeref duruşu gösterdi" diye konuştu.

"VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIK İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı elin kıymetini Beşar Esad'ın bilmediğini belirten ünlü alim şu ifadeleri kullandı: "Esad, uzatılan eli kabul etseydi Suriye halkı buna saygı gösterecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim, muhacir Suriye halkına gösterdikleri ilgiden dolayı. Türk halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz."