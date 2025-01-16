Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi!

16 Ocak 2025 00:05 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:06

Suriye’nin İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi. Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini paylaştı...

Suriye’de DEAŞ’a darbe vuruldu. İdlib kenti kırsalında düzenlenen İHA saldırısında terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı.

Suriyeli istihbarat kaynakları saldırıda, Sarmada köyünde motosikletlerle seyir halinde olan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin hedef alındığını belirterek, teröristlerden birinin saldırıda öldüğünü diğerinin yaralandığını aktardı.

İKİ MOTORLU HEDEF ALINDI

Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini ifade etti. Görgü tanıklarından Suriye vatandaşı İbrahim Selim, "İki motorlu buradan geçerken İnsansız Hava Aracı ile hedef alındı. Nedenini şu an biz de bilmiyoruz. Roketlerin parçaları hala burada görünüyor" dedi.