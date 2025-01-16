Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi!

Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 00:05 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:06
Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ&#039;a İHA saldırısı düzenlendi!

Suriye’nin İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi. Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini paylaştı...

Suriye’de DEAŞ’a darbe vuruldu. İdlib kenti kırsalında düzenlenen İHA saldırısında terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı.

Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi! - 1. Resim

Suriyeli istihbarat kaynakları saldırıda, Sarmada köyünde motosikletlerle seyir halinde olan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin hedef alındığını belirterek, teröristlerden birinin saldırıda öldüğünü diğerinin yaralandığını aktardı.

Suriyeli istihbarat kaynakları doğruladı: DEAŞ'a İHA saldırısı düzenlendi! - 2. Resim

İKİ MOTORLU HEDEF ALINDI

Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini ifade etti.  Görgü tanıklarından Suriye vatandaşı İbrahim Selim, "İki motorlu buradan geçerken İnsansız Hava Aracı ile hedef alındı. Nedenini şu an biz de bilmiyoruz. Roketlerin parçaları hala burada görünüyor" dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...