Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani af kapsamından yararlanacakları duyurdu!

11 Aralık 2024 18:14 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:17

Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrilmesi sonucu muhalif güçler başkent Şam’da kontrolü ele geçirdi. Ülke genelinde kutlamalar devam ederken, çıkartılan af kapsamının detayları da belli oldu. Suriye’de mahkumlara işkence edenlerin aftan yararlanamayacağı belirtildi. İşte detaylar…

Uzman isimden dikkat çeken Suriye yorumu! "Türkiye için tarihi bir fırsat"

Uzman isimden dikkat çeken Suriye yorumu! "Türkiye için tarihi bir fırsat"

Beşar Esad 135 milyar doları nasıl kaçırdı? Yapay zeka ihtimalleri tek tek sıraladı

Beşar Esad 135 milyar doları nasıl kaçırdı? Yapay zeka ihtimalleri tek tek sıraladı

Suriye’de bir devrim yaşandı. Muhalif güçlerin başkent Şam’da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad​ Rusya’ya kaçtı. Suriye’de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son buldu. Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani olarak bilinen Ahmed El Şaraa, mahkumlara işkence edenlerin aftan yararlanmayacağını belirterek, uluslararası topluma, kaçakları adalete teslim etmeleri çağrısı yaptı.

İŞKENCE YAPANLAR AFTAN YARARLANMAYACAK

Ebu Muhammed el-Cevlani, Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce mahkumun işkenceye maruz kaldığı ve hayatını kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu. El Şaraa, mahkumlara işkence yapanların aftan yararlanamayacağını belirterek, "Tutuklulara işkence yapanları affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. El Şaraa, uluslararası topluma, Suriye’den başka ülkelere kaçan suçluları adalete teslim etmeleri çağrısında bulundu.

TEDVİLERİ SÜRÜYOR

Esad rejiminin işkence merkezi olan hapishanelerden kurtarılan mahkumlar da tedavi ediliyor. Suriye​'de Beşar Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde Suriye halkının maruz kaldığı işkence ve baskılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Çok sayıda Suriyelinin acı hikayesinin gözler önüne serildiği Sednaya Hapishanesi, yoğun işkence, kötü muamele, aşırı kalabalık şartlarıyla biliniyor. Muhalif grupların ülkeyi Esad rejiminden kurtarmasının ardından serbest bırakılan mahkumların bir kısmının tedavisi hastanede sürüyor.

MEZARINI TAHRİP ETTİLER

Öte yandan Suriye'nin Lazkiye kentinde muhalifler, eski Devlet Başkanı ve Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını tahrip etti. Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Muhalif gruplar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.

Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı. 10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.

SAKİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Esed rejiminin yıkılmasıyla Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Samsun’da Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu caddelerde dükkanlar boşaldı, sakinlik dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın 5 Aralık’ta yayımladığı son rapora göre Samsun’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 8 bin 291. Suriye’deki Esed rejiminin düşmesinin ardından sığınmacıların geri dönüşü hızlandı. Samsun’da yabancıların yoğunlukta olduğu cadde ve sokaklarda da bu durum hissedildi.

İlkadım ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün bulunduğu 19 Mayıs Mahallesi Saadet Caddesi, bundan birkaç ay önce yabancı esnaf ve yabancı kalabalığı ile dikkat çekiyordu. Söz konusu caddede yabancılar tarafından işletilen dükkanların birçoğunun kapandığı, bazılarına "satılık" yazdığı gözlemlendi.