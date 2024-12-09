Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ailesiyle beraber Moskova'da ilk kez görüntülendi! Sığınma hakkı da tanındı

09 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 12:05

Suriye'de muhaliflerin zaferinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da ilk kez görüntülendiği iddia edildi. Sığınma hakkı tanınan Esad'ın ailesinin de yanında olduğu görüldüğü fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.