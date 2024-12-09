Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ailesiyle beraber Moskova'da ilk kez görüntülendi! Sığınma hakkı da tanındı
Suriye'de muhaliflerin zaferinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad ve ailesinin Moskova'da ilk kez görüntülendiği iddia edildi. Sığınma hakkı tanınan Esad'ın ailesinin de yanında olduğu görüldüğü fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.
Suriye'de muhalif örgüt Heyet Tahrir Eş-Şam'ın 27 Kasım'da Halep'e sürpriz saldırısı zaferle sonuçlandı. Başkent Şam'da 12 gün içerisinde muhalifler kontrolü ele aldı. Beşar Esad'ın ise ailesiyle beraber Suriye'den kaçtığı duyuruldu. Rus TASS haber ajansı, Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberinde Esad'ın ailesiyle beraber Moskova'ya kaçtığını doğruladı.
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın Moskova'da ilk kez ailesiyle beraber görüntülendiği iddia edildi. Kremlin'in Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdığı da belirtildi. Sığınma hakkının insani gerekçelerle tanındığı açıklandı.
Kremlin yetkilileri, Suriye'de yaşanan krizle ilgili çözüm sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan sosyal medyada hızla yayılan bu görüntünün 2023 yılında deprem ziyaretlerinde çekildiği ortaya çıktı.
BEŞAR ESAD MÜLTECİ DURUMUNDA
Rusya'nın başkenti Moskova'da ailesiyle beraber görüntülenen Beşar Esad hakkındaki iddialar da gelen görüntüyle son buldu. Rusya'da mülteci durumuna düşen Esad, Suriye İç Savaşı'nda ülkeden kaçmak zorunda kalan milyonlarda Suriyeli ile aynı duruma düştü.
Wall Street Journal, muhaliflerin başlattığı operasyonun üçüncü gününde, Esad'ın eşi ve çocuklarıyla beraber Rusya'ya kaçtığını yazmıştı. Fakat tam lokasyon bilinemiyor.
RUSYA: BEŞAR ESAD ÜLKEYİ TERK ETTİ
Bir diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Esad'ın "cumhurbaşkanlığından istifa etmeye karar verdiğini ve ülkeyi terk ettiğini, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını verdiğini" duyurmuştu.