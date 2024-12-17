Suriye'nin dört bir yanındaki katliamlar gün yüzüne çıkıyor: En az 100 bin kişilik toplu mezar bulundu

17 Aralık 2024 12:23 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:47

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın katliamları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şam'ın 40 kilometre kuzeyinde bulunan Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedeninin bulunduğu toplu mezar bulundu.

Suriye​'de 53 yıllık Esad​ rejiminin yıkılmasıyla beraber insanlık dışı şartlar ve korkunç katliamlar ülkenin dört bir yanında gün yüzüne çıkmaya başladı. ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

EN AZ 100 BİN CESET!

Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti. Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, şunları anlattı:

''Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin.''

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi.

Cesetlerin ayrıca Şam Belediyesi cenaze bürosu tarafından taşındığını kaydeden Mouaz Moustafa, personelin cesetleri soğutmalı traktör römorklarından indirilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

CESETLERİ SIĞDIRMAK İÇİN EZDİLER

Moustafa, toplu mezarların açılması ve cesetlerin gömülmesinde çalışan kişilerle konuştuklarını dile getirerek, “Çoğu zaman emir üzerine cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla örttüklerini söylediler” dedi.

Yüzlerce Suriyeli Esad rejimi tarafından 2011 yılından bu yana öldürüldü ve işkencelere uğradı.