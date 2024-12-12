Suriye'nin geleceği için 3 ihtimal var! En elverişli senaryodan kaosa uzanabilecek olasılıklar

12 Aralık 2024 10:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:27

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından neler olacağı merak konusu haline geldi. BBC'ye açıklamalarda bulunan uzmanlar, Suriye için 3 senaryo olduğunu anlattı. Bu senaryolar arasında ''Birleşmiş Suriye'', ''Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün (HTŞ) tek taraflı iktidarı'' ve ''Topyekun bir iç savaş'' olduğu belirtildi.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün 27 Kasım'da Halep'e sürpriz saldırısının ardından 12 gün içinde zafer elde edildi. Beşar Esad devrildi ve ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Esad'ın ardından Başbakan Muhammed Gazi el-Celali, örgüte uyum sağlayacağını söyleyerek çekildi. HTŞ ise Muhammed el-Beşir'i yeni başbakan olarak duyurdu. Suriye'de geçici hükümet için adımlar atılırken ülkeyi şimdi nelerin beklediğine dair 3 senaryoyu uzmanlar BBC'ye anlattı.

''BİRLEŞMİŞ SURİYE'': EN ELVERİŞLİ İHTİMAL

Uzmanların senaryolarından birinin ''Birleşmiş Suriye'' olduğu belirtildi. En elverişli senaryo olarak nitelendirilen bu durumda, HTŞ, diğer siyasi güçlerin ülkeyi sorumlu bir şekilde yönetmesine izin veriyor. Suriye bu durumda ulusal uzlaşma yoluna gidiyor ve intikam, cinayet, yağmalama ve savaştan kaçınılıyor.

Lozan Üniversitesi profesörü Joseph Dacher, Suriyeli grupların ülkeyi barışçıl ve dostça yönetmeye başlamasının, özgür seçimlerden sonra iktidarı bölüp merkezsizleştirmesinin şu an için pek olası olmadığını belirtiyor. Dacher, HTŞ lideri Muhammed el Colani'nin iktidarı pekiştirme çabalarına dikkat çekti ve iktidarı sağlamlaştırma amacı taşıdığını söyledi. Profesör Dacher, HTŞ'nin İdlib, Halep, Hama, Humus, Şam gibi bölgelerdeki gücü paylaşması gerektiğini ifade etti.

''HTŞ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARLIĞI''

Bir diğer senaryo ise ''HTŞ'nin tek başına iktidarlığı'' yani otoriter yönetim olarak belirtildi. Bu senaryoda 'tek adam' iktidarının kurulabileceği açıklandı. Bu durumda HTŞ lideri Colani'nin Suriye'de merkezi bir otorite kurarak, tüm siyasi gücü elinde toplaması bekleniyor. Bu durumda muhalefet gruplarının da etkisi kısıtlanmış olacak. Fakat bu senaryoda HTŞ'nin halkın tepkisini çekebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

KAOS SENARYOSU: İÇ SAVAŞ

Suriye için son senaryoda ise ''iç savaş'' ihtimali değerlendirildi. Bu durumda bölgesel ve etnik çatışmaların gün yüzüne çıkabileceği belirtildi. Bu durumda HTŞ'nin yönetimi, bölgedeki diğer gruplarla sürekli çatışma halinde olacak ve Suriye, siyasi ve askeri olarak dağılma noktasına gelecek.

Bu senaryo, ülkedeki istikrarın sağlanamayacağını ve sürekli bir iç savaş ortamının oluşacağını öngörüyor. Uzmanlar, bu tür bir gelişmenin Suriye'nin geleceğini uzun vadede tehdit edeceğini belirtiyor. Bölgede yaşanan güç mücadeleleri, Suriye'nin yeniden toparlanmasını engelleyebilir ve daha fazla kaosa neden olabilir.