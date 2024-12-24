Suriye'nin gölgesinde Gazze'de soykırım sürüyor! 2'si 7 Filistinli daha katledildi

24 Aralık 2024 06:17 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 06:25

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bu kez bir araç ve evi hedef aldı. 2 çocuk ve yardım personelinin de bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Suriye​'de yaşanan muhalif devrim dünyanın gözünü bu ülkeye çevirirken İsrail, Gazze​'deki soykırım harekatını hız kesmeden sürdürüyor. İsrail ordusu, bu kez insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 yardım personeli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise 2'si çocuk 3 kişi ölürken, birkaç kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

CİNAYET SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve sayısız insanlık suçu işlediği saldırılarda resmi kayıtlara göre 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 317 Filistinli öldü. 107 bin 713 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da neredeyse tamamen tahrip edildi.