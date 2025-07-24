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Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'

Suriye, Türkiye'den destek istedi, İsrail'in etekleri tutuştu. Ülke basınında boy boy haberleştirilen bu önemli gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırmanın bir hamlesi olarak yorumladı. 'Yeni ve gerçek tehdit: Erdoğan'ın ordusu eşi görülmemiş bir hamlede' başlıklı haberde, dün ilk kez kamuoyuna tanıtılan TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füze de detaylıca analiz edildi.

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Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:21

Son iki haftadır 'de gerginliği artıran ve 'in müdahalesine yol açan çatışmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı, Şam yönetiminin, savunma kapasitesini güçlendirmek için Ankara'dan destek talep ettiğini bildirdi. Bu talep İsrail'de büyük bir paniğe neden oldu. İsrailli haber kuruluşları, gelişmeyi "İsrail için tehdit" olarak değerlendirdi.

Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'

Maariv Gazetesi, "İsrail'e yönelik yeni ve gerçek tehdit: Erdoğan'ın eşi benzeri görülmemiş hamlesi" başlıklı haberinde, 'nin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve Ahmed Şara hükümetinin iktidara gelmesinin ardından ülkede etkisi artırdığının altını çizdi.

Haberde, Suriye'nin destek talebiyle birlikte Ankara'nın, Suriye merkezi ordusunu eğitmek ve donatmak niyetinde olduğu bildirildi.

Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'

Maariv haberinde, "(Türkiye) Uzun menzilli ve oldukça güçlü balistik füzesini (TAYFUN BLOK-4) tanıtmasının üzerinden sadece bir gün geçmişken, Türkiye Savunma Bakanlığı dün yeni Suriye ordusuna ilişkin planlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ahmed Şara liderliğindeki hükümetin Ankara'dan resmi olarak, askeri savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ve özellikle DEAŞ ile diğer örgütlerine karşı mücadele konusunda yardım talep ettiği belirtildi. Bakanlık, 'DEAŞ ve diğer radikal gruplarla mücadele etmek için' bu yardımın istendiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'

İsrailli gazeteye göre bu gelişmeler, son günlerde Suriye sahasında yaşanan önemli olaylar zemininde ortaya çıkıyor.

Maariv ayrıca, salı günü Türkiye'nin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü silah olan TAYFUN balistik füzesini tanıttığını bildirdi. İsrailli gazete füzenin detaylarına değinerek, Roketsan tarafından geliştirilen füzenin menzilinin 500 ila 800 kilometre arasında değiştiğini ve ilerleyen geliştirme aşamalarında bu menzilin 1.000 kilometreye kadar ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Suriye’nin Türkiye’den yardım talebi İsrail'i panikletti! ' Eşi görülmemiş bir hamle'

Maariv haberinde, "Füze 6,5 ila 10 metre uzunluğunda ve 2.300 ila 7.200 kilogram ağırlığında olacak şekilde tasarlandı. Yüksek hassasiyetle hedef vurabilme yeteneğine sahip olan TAYFUN'un, deniz hedefleri de dahil olmak üzere, yalnızca 5 metre sapmayla hedefi vurabileceği bildiriliyor." sözlerini kullandı.

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ETİKETLER
#türkiye
#İsrail
#suriye
#terör
#Tayfun füzesi
#Askeri Destek
#Dünya
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