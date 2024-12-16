Suriye'nin yeni para birimi TL! 'Türkiye ekonomisine katkı yapar'

16 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:48

Suriye’de Esad rejiminin yıkılması sonrası “Suriye Lirası” fiilen tedavülden kalktı. Eski paralarını çöpe atan Suriyeliler, büyük ölçüde Türk Lirası kullanmaya başladı. Durumu değerlendiren uzmanlar TL'nin yaygınlaşmasının Türkiye ekonomisine de katkı yapacağını belirtiyor.

Suriye’de Beşar Esad​ yönetimiyle ekonomi de yerle bir olurken eski rejime ait Suriye Lirası, fiili olarak tedavülden kalktı. İşe yaramayan bu paralar halk tarafından çöpe atılmaya başlanırken Suriyeliler günlük alışverişlerinde dolar​ ve eurodan daha çok Türk Lirası​ kullanmaya başladı.

DÖVİZLERİNİ TL'YE ÇEVİRİYORLAR

Daha önce Türkiye’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla kontrol sağladığı bölgelerde kullanılan Türk Lirası şimdilerde Halep’ten Şam’a kadar uzanan bölgede yaygınlaştı. Suriyeliler ellerindeki döviz birimlerini de Türk Lirası’na çevirmeye başladı.

Haber Global’e konuşan ekonomi uzmanları ise Türk Lirası’nın sınır ötesinde kullanımının artmasının Türkiye ekonomisi için olumlu olduğunu belirtti.

"EGEMEN BİR DEVLET KURULANA KADAR..."

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Suriye​'de TL kullanımının geçici olduğunu, egemen bir devlet ortaya çıktığında kendi parasını basacağını ancak bunun Türkiye için şimdilik önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Suriye Devleti oluştuğunda bu ülkeyle yapılan ticarette değişik para birimlerinin geçerliliğini sürdüreceğini belirten Prof. Dr. Şener, "Bu durum Türk Lirası açısından son derece olumludur. Kendi paramızın her yerde geçiyor olması ekonomimiz için iyidir. Zaten çok uzun süredir Türkiye'nin destek verdiği kuzey bölgesinde Türk Lirası kullanılıyordu. Şimdi bunun daha da genişlemesi sağlanıyor" dedi.

"NE KADAR ÇOK KULLANILIRSA, O KADAR İYİ"

Prof. Dr. Şener, Rusya ve Çin'le yaptığımız ticarette de belli oranda Türk Lirası kullanıldığını hatırlatarak, "Rus Rublesi ve Çin Yuanı da kullanılıyor. Bir ülkenin para birimi ne kadar geniş bir coğrafyada kullanılırsa, o ülke için o kadar iyi olur. Dolar bugün dünyada rezerv para olarak kullanılıyor. Bu, ABD'nin gücünü daha yüksek seviyelere çıkarıyor. Şimdi geçiş aşamasında ne kadar çok Türk lirası kullanılırsa bu da ekonomimiz için o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.