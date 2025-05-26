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 | Selahattin Demirel

Suudi Arabistan alkol yasağını kaldırıyor mu? Suudilerden açıklama var

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın 73 yıllık alkol yasağını turizm bölgelerinde kaldıracağına ve 2 alkol çeşidine izin vereceğine dair iddia, Suudi yetkililer tarafından yalanlandı.

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Suudi Arabistan alkol yasağını kaldırıyor mu? Suudilerden açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 18:35

Suudi Arabistan, uygulamaya geçireceği iddia edilen alkol yasağının gevşetilmesiyle ilgili gelişme pek çok Müslüman tarafından tepkiyle karşılandı. İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına ses çıkarmaması, Yemen'deki savaştaki payı ve ABD ile yakın ilişkileri nedeniyle büyük bir çevrenin tepkilerinin odağına oturan Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

YASAK SÜRECEK

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen Suudi Arabistan’ın turizm bölgelerinde alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddialara Suudi yetkililerden açıklama geldi. Adı açıklanmayan Suudi bir yetkili ülkede 73 yıldır uygulanan alkol yasağının kaldırılacağına ilişkin iddiaları reddetti.

1952 YILINDA TAMAMEN YASAKLANDI

Haberlerde 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan’ın kontrollü bir şekilde alkol satışlarına izin vereceği iddia edilmişti. Alkol, 1952 yılında ülkede tamamaen yasaklanmıştı.

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