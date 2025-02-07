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Dünya
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Editor
 | Ibrahim Günay

Suudi Arabistan'da kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü

Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde beklenmedik bir şekilde kar yağışı yaşandı.

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Suudi Arabistan'da kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 02:07
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 02:13

Yıl boyunca sıcak iklimiyle bilinen Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Ürdün Meteoroloji Müdürlüğü, ülkede 5 Şubat Çarşamba gününden beri soğuk hava dalgasının sürdüğünü aktardı.

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Açıklamada, Ürdün'ün güneyindeki bazı bölgelerde sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu aktarıldı.

Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke, ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki kar yağışının, kış tutkunlarına keyifli anlar yaşattığına işaret etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin doğusunda birçok beldenin beyaza büründüğü anlatıldı.

Haberde, kar kalınlığının bazı kesimlerde 30 santimetre olduğu ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Irak Meteoroloji Dairesi de ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki dağlık alanlara kar yağışının sürebileceğini bildirdi.

 

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