Suudi Arabistan dev proje frene bastı: Dünyanın en büyük binası durdu

Suudi Arabistan’ın son yıllarda adından sıkça söz ettiren mega projelerinden biri daha belirsizliğe girdi. Başkent Riyad’da yükselmesi planlanan ve küresel ölçekte ses getirmesi beklenen Mukaab projesinin inşaatı durduruldu. Reuters’ın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer projeyi tamamen rafa kaldırmış değil; ancak finansman ve uygulanabilirlik konuları yeniden değerlendiriliyor.

400 METRELİK GÖKDELEN

Mukaab, alışılmış gökdelen anlayışının oldukça dışına çıkan bir tasarıma sahipti. Yaklaşık 400 metre yüksekliğinde planlanan yapı, aynı zamanda uzunluk ve genişlik olarak da bu ölçülere ulaşacaktı. Yani ortaya, devasa bir küp çıkacaktı. Hesaplara göre, bu yapının içine teorik olarak 20 adet Empire State Binası sığabiliyordu. Bu yönüyle Mukaab, yalnızca yüksekliğiyle değil, hacmiyle de “dünyanın en büyük binası” unvanını hedefliyordu.