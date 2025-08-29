Menü Kapat
27°
Dünya
 Berkay Alptekin

Suudi Arabistan sele teslim oldu! Sokaklar sular altında kaldı

Suudi Arabistan'da yağışların etkili olduğu 10 şehirde hayat durma noktasına geldi. Şiddetli yağışların yol açtığı selde sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
11:43
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
11:43

'ın Necran, Cizan, Asir, El Baha, Mekke ve Medine dahil olmak üzere 10 şehrinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve şiddetini her geçen gün arttıran yağışlar hayatı felç etti. Asir'de yağışlar, ani baskınlarına yol açtı. Bölgede sokaklar sular altında kalırken, birçok araç sel sularına kapıldı.

Suudi Arabistan sele teslim oldu! Sokaklar sular altında kaldı

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Suudi Arabistan Ulusal Merkezi (NCM) tarafından yapılan açıklamada, yağışlardan etkilenen bölgelerdeki sakinlere, sel riski taşıyan alanlardan ve vadilerden uzak durmaları ve seyahat ederken dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yağışların sele, doluya ve kuvvetli rüzgarlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, toz ve kum fırtınalarının da bazı bölgelerde görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan sele teslim oldu! Sokaklar sular altında kaldı
