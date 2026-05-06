Suudi Arabistan’a vize kalktı mı? Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında iki ülke arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İşte detaylar…

SUUDİ ARABİSTAN VİZE KALKIYOR MU?

Ankara’da gerçekleştirilen toplantının ardından imzalanan anlaşma, kamuoyunda “Suudi Arabistan’a vize kalktı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

İmzalanan metin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeyi içeriyor. Bu çerçevede, söz konusu pasaportlara sahip vatandaşların seyahatlerinde vize uygulaması kaldırılıyor.

Anlaşma yalnızca belirli pasaport türlerini kapsıyor. Diplomatik pasaport ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri bu düzenlemeden yararlanabilecek. Bu nedenle, genel pasaport sahipleri için mevcut uygulamalara ilişkin herhangi bir değişiklik bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Ankara’da yapıldı. Toplantı sonrasında Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kapsamında önemli bir adım olarak kayda geçti. Anlaşmanın resmi adı, diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin düzenleme olarak açıklandı.

İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasında karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama getirildi. Buna göre hem Türkiye’den Suudi Arabistan’a hem de Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde, diplomatik ve hususi pasaport sahipleri vize almadan seyahat edebilecek. Düzenleme, yalnızca bu pasaport gruplarını kapsayan bir muafiyet çerçevesi sunmakta.