Dünya
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Suudi Arabistan’a vize kalktı mı? Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan vize kalkıyor mu konusu gündem olmuştu. Ankara’da düzenlenen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı’nın ardından iki ülke arasında dikkat çeken bir anlaşmaya imza atıldı. Toplantıya Türkiye adına Hakan Fidan, Suudi Arabistan adına ise Faysal bin Ferhan Al-Suud başkanlık etti. Görüşmelerin ardından diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kapsamı ve kimleri içerdiği kamuoyunda merak konusu oldu. Suudi Arabistan vize kalktı mı? İşte Suudi Arabistan vize muafiyeti ile ilgili son durum…

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 19:03

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında iki ülke arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşması ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'nda imzalanan anlaşma ile diplomatik ve hususi pasaport hamilleri karşılıklı olarak vize muafiyetinden yararlanacak.
Suudi Arabistan vize kalkıyor mu? Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı Ankara'da yapıldı.
Suudi Arabistan vize kalktı mı? Toplantı sonrası iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik vize muafiyeti anlaşması imzalandı.
Suudi Arabistan vize kimlere kalktı? Bu anlaşma ile diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat edebilecek.
Suudi Arabistan herkese mi kalktı? Anlaşma genel pasaport sahipleri için vize uygulamasında bir değişiklik getirmiyor.
Suudi Arabistan vizesiz kimler gidebilir? Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalandı.
SUUDİ ARABİSTAN VİZE KALKIYOR MU?

Ankara’da gerçekleştirilen toplantının ardından imzalanan anlaşma, kamuoyunda “Suudi Arabistan’a vize kalktı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

İmzalanan metin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeyi içeriyor. Bu çerçevede, söz konusu pasaportlara sahip vatandaşların seyahatlerinde vize uygulaması kaldırılıyor.

Anlaşma yalnızca belirli pasaport türlerini kapsıyor. Diplomatik pasaport ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri bu düzenlemeden yararlanabilecek. Bu nedenle, genel pasaport sahipleri için mevcut uygulamalara ilişkin herhangi bir değişiklik bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Ankara’da yapıldı. Toplantı sonrasında Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kapsamında önemli bir adım olarak kayda geçti. Anlaşmanın resmi adı, diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin düzenleme olarak açıklandı.

İmzalanan anlaşma ile iki ülke arasında karşılıklılık esasına dayalı bir uygulama getirildi. Buna göre hem Türkiye’den Suudi Arabistan’a hem de Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yapılacak seyahatlerde, diplomatik ve hususi pasaport sahipleri vize almadan seyahat edebilecek. Düzenleme, yalnızca bu pasaport gruplarını kapsayan bir muafiyet çerçevesi sunmakta.

