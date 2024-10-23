Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi: Suçları açıklandı!

23 Ekim 2024 23:34 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:36

Suudi Arabistan'da 5’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 7 kişi idam edilerek, cezaları infaz edildi. Suudi Arabistan verilere göre, idam sıralamasında 3. Ülke konumuna geldi…

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Trami Tropik Fırtınası ülkeyi yerle bir etti: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Suudi Arabistan’da aynı gün içinde 7 kişi idam​ edildi. Suudi basını, idam edilenlerden 5’inin uyuşturucu kaçakçılığı​, 2’sinin cinayet​ suçu nedeniyle idam edildiğini belirterek, 4 kişinin ise Yemen​ vatandaşı olduğu aktarıldı.

3. ÜLKE KONUMUNA GELDİ

Bu yıl Suudi Arabistan​'da 71’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 236 kişi idam edildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Suudi Arabistan 2023 yılında Çin ve İran'dan sonra dünyada en fazla mahkumu idam eden üçüncü ülke oldu.