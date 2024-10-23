Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi: Suçları açıklandı!

Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi: Suçları açıklandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 23:34 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:36
Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi: Suçları açıklandı!

Suudi Arabistan'da 5’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 7 kişi idam edilerek, cezaları infaz edildi. Suudi Arabistan verilere göre, idam sıralamasında 3. Ülke konumuna geldi…

Suudi Arabistan’da aynı gün içinde 7 kişi idam​ edildi. Suudi basını, idam edilenlerden 5’inin uyuşturucu kaçakçılığı​, 2’sinin cinayet​ suçu nedeniyle idam edildiğini belirterek, 4 kişinin ise Yemen​ vatandaşı olduğu aktarıldı.

3. ÜLKE KONUMUNA GELDİ

Bu yıl Suudi Arabistan​'da 71’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 236 kişi idam edildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Suudi Arabistan 2023 yılında Çin ve İran'dan sonra dünyada en fazla mahkumu idam eden üçüncü ülke oldu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
suudi arabistanidamuyuşturucu kaçakçılığıcinayetyemen

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hasan23 Ekim 2024 23:36

Bu haber çok üzücü ya, hayat bir yere kadar devam etmeli

Sonraki Haber Yükleniyor...