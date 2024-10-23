Suudi Arabistan’da 7 kişi idam edildi: Suçları açıklandı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ekim 2024 23:34 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:36
Suudi Arabistan'da 5’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 7 kişi idam edilerek, cezaları infaz edildi. Suudi Arabistan verilere göre, idam sıralamasında 3. Ülke konumuna geldi…
Suudi Arabistan’da aynı gün içinde 7 kişi idam edildi. Suudi basını, idam edilenlerden 5’inin uyuşturucu kaçakçılığı, 2’sinin cinayet suçu nedeniyle idam edildiğini belirterek, 4 kişinin ise Yemen vatandaşı olduğu aktarıldı.
3. ÜLKE KONUMUNA GELDİ
Bu yıl Suudi Arabistan'da 71’i uyuşturucu kaçakçılığı suçundan olmak üzere toplam 236 kişi idam edildi. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Suudi Arabistan 2023 yılında Çin ve İran'dan sonra dünyada en fazla mahkumu idam eden üçüncü ülke oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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